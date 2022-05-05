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Посольство России назвало контрпродуктивным курс США на введение новых санкций

Посольство РФ призвало США отказаться от контрпродуктивного курса по новым санкциям

Фото: Tom Brenner / Reuters

Посольство РФ назвало контрпродуктивным курс властей США на введение новых санкций и призвало Вашингтон отказаться от него. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран», — заявили в российском посольстве.

Как отмечается, местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива. В дипмиссии рекомендовали американским правящим кругам направить «свою неуемную энергию» на решение собственных проблем в США.

О готовности Вашингтона к очередным антироссийским ограничениям заявил в среду, 4 мая, американский президент Джо Байден. По его словам, на этой неделе у него пройдет серия консультаций с лидерами стран G7 по этому вопросу.

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Марина Совина
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