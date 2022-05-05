Посольство России назвало контрпродуктивным курс США на введение новых санкций

Посольство РФ призвало США отказаться от контрпродуктивного курса по новым санкциям

Посольство РФ назвало контрпродуктивным курс властей США на введение новых санкций и призвало Вашингтон отказаться от него. Об этом сообщается в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран», — заявили в российском посольстве.

Как отмечается, местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива. В дипмиссии рекомендовали американским правящим кругам направить «свою неуемную энергию» на решение собственных проблем в США.

О готовности Вашингтона к очередным антироссийским ограничениям заявил в среду, 4 мая, американский президент Джо Байден. По его словам, на этой неделе у него пройдет серия консультаций с лидерами стран G7 по этому вопросу.

