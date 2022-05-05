США заявили о неисчерпаемых возможностях по доставке оружия на Украину

Представитель Госдепа заявил, что возможности доставки оружия США Украине «неисчерпаемы»

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что возможности США по доставке оружия Украине «неисчерпаемы». Об этом пишет РИА Новости.

«У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — сказал представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявления РФ о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться российскими военными законными целями.

Также официальный представитель Госдепа отметил, что США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он добавил, что в рамках переговоров РФ и Украины США хотят укрепить позиции Киева.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.