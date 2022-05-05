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США заявили о неисчерпаемых возможностях по доставке оружия на Украину

Представитель Госдепа заявил, что возможности доставки оружия США Украине «неисчерпаемы»

Фото: Pixabay

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что возможности США по доставке оружия Украине «неисчерпаемы». Об этом пишет РИА Новости.

«У нас есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи», — сказал представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать заявления РФ о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться российскими военными законными целями.

Также официальный представитель Госдепа отметил, что США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он добавил, что в рамках переговоров РФ и Украины США хотят укрепить позиции Киева.

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

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Марина Совина
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