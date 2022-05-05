В Приморье россиянин пытался пройти на вокзал с оружием и патронами

В Приморье мужчину задержали при попытке пройти на вокзал с оружием и патронами

В Приморье транспортная полиция задержала жителя села Мельничное, который хотел пройти на вокзал с оружием и патронами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что россиянина остановили после срабатывания рамки металлодетектора на станции Уссурийск. Подозрительного мужчину задержали и передали сотрудникам линейного отдела МВД России. При досмотре в его багаже обнаружили 40 спортивно-охотничьих патронов, газовый револьвер, пусковое устройство для сигнальных патронов и сигнальное оружие.

Мужчина заверил полицейских, что недавно освободился из исправительной колонии и ехал домой, а оружие случайно нашел по дороге — рядом с автобусными остановками.

Ранее сообщалось, что в 33 российских регионах сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии изъяли 560 единиц огнестрельного оружия в ходе обысков в подпольных мастерских. Правоохранители пресекли деятельность 92 граждан, занимавшихся переделкой гражданского оружия в боевое и его продажей.