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Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля

Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Беннетом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Беннета и весь народ Израиля с национальным праздником,Днем независимости, который отмечается сегодня, 5 мая. Путин выразил «заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран».

«В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста», — говорится в сообщении Кремля.

Николай Чигасов
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