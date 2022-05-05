Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Беннетом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Беннета и весь народ Израиля с национальным праздником,Днем независимости, который отмечается сегодня, 5 мая. Путин выразил «заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран».

«В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, который отмечается и в России, и в Израиле 9 мая, Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста», — говорится в сообщении Кремля.