Путин заявил премьеру Израиля о готовности обеспечить эвакуацию с «Азовстали»

Президент России Путин и премьер Израиля Беннет обсудили ход эвакуации с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора обсудили ход эвакуации гражданских с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Путин заявил, что Москва готова обеспечить безопасный выход мирных жителей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», — говорится в сообщении.

5 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России продолжают блокировку завода «Азовсталь». Он также добавил, что в районе промзоны продолжают работать гуманитарные коридоры.

Ранее представитель штаба операции по освобождению «Азовстали» сообщил, что в подземных помещениях металлургического комбината могут удерживать еще более 200 мирных граждан. По его словам, ситуация там остается сложной.