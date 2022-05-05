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Россиянин во время ссоры ударил заказчицу ножом и задушил ее шнуром

В Тольятти осудят 34-летнего мужчину, ударившего заказчицу ножом и задушившего ее шнуром

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Тольятти 34-летний россиянин предстанет перед судом за убийство работодателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 9 февраля этого года обвиняемый находился в квартире, расположенной в одном из домов на улице Матросова, и обсуждал с заказчицей вопросы, связанные с проведением ремонта в помещении. Когда женщина отказалась от дальнейшего сотрудничества, фигурант разозлился, схватил нож и не менее трех раз ударил ее в область жизненно важных органов. Однако потерпевшая от этого не умерла и продолжила сопротивляться, после чего злоумышленник схватил шнур и задушил ее.

Позже обвиняемого задержали полицейские в аэропорту при попытке улететь из России. На время следствия его поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Орске россиянин задушил знакомую ремнем и спрятал ее обезглавленное тело в чемодане.

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Елизавета Новикова
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