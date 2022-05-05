Рэпер Рэй Джей впервые высказался о секс-видео с участием Ким Кардашьян

Рэпер Рэй Джей впервые высказался о публикации секс-видео с участием Ким Кардашьян

41-летний американский исполнитель Рэй Джей (настоящее имя — Уильям Рэй) впервые высказался о публикации секс-видео с участием Ким Кардашьян. Об этом исполнитель сообщил изданию Daily Mail.

По словам артиста, публикация ролика была обговорена им, Ким Кардашьян, а также ее мамой Крис Дженнер. Джей в шутку предложил своей возлюбленной распространить секс-видео, однако звезде реалити-шоу всерьез понравилась такая идея, после чего она поделилась ею с родительницей.

Крис Дженнер удалось договориться с крупной компанией по производству порнофильмов Vivid Entertainment о публикации домашнего видео с Ким и Реем, которое в конечном счете принесло звездам прибыль в размере 100 миллионов долларов.

Секс-видео было опубликовано в 2007 году, после чего Кардашьян неоднократно обвиняла экс-бойфренда в том, что он без ее ведома опубликовал ролик, поставив под угрозу репутацию звезды.

«Я сидел в тени более 14 лет, позволяя семье Кардашьян использовать мое имя, злоупотреблять моим именем, зарабатывать миллиарды долларов, говоря о теме, о которой я никогда не говорил. Я никогда ничего не сливал. Я никогда в жизни не сливал секс-видео. Это никогда не было утечкой. Это всегда была сделка и партнерство между Крис Дженнер, Ким и мной, и мы были партнерами с самого начала», — признался рэпер.

Артист также поведал, что никогда не хранил у себя дома копии роликов, снятые с Кардашьян, тем самым опровергнув слух о том, что он угрожал экс-возлюбленной опубликовать секс-видео вновь: «За весь период наших отношений у меня никогда не было кассеты. У меня никогда не было ни одного видео в моем доме. Они были у нее дома».

Ранее Ким Кардашьян рассказала о желании Канье Уэста закончить карьеру и стать ее стилистом.