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Канье Уэст захотел закончить рэп-карьеру и стать стилистом Ким Кардашьян

Ким Кардашьян рассказала о желании Канье Уэста закончить карьеру и стать ее стилистом

Фото: Danny Moloshok / Reuters

44-летний американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, по словам его бывшей супруги Ким Кардашьян, заявлял о своем желании закончить музыкальную карьеру и стать ее персональным стилистом. Слова Ким приводит TMZ.

В новом эпизоде реалити-шоу о жизни семейства Кардашьян — Дженнер экс-супруга рэпера Канье Уэста рассказала, что артист хочет прекратить музыкальную карьеру ради того, чтобы стать персональным стилистом для Ким. Об этом модель сообщила подруге во время выбора наряда для выступления на шоу SNL.

Кардашьян также подчеркнула, что в период их с Уэстом брака исполнитель оказал значительное влияние на ее стиль, а также показала несколько образов, выбранных бывшим супругом.

В марте этого года Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись. Звезда реалити-шоу отказалась от фамилии экс-супруга. У пары существовал брачный договор, который никто из них не оспаривал. Известно, что знаменитость договаривалась с рэпером о совместной опеке над их общими четырьмя детьми.

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Анастасия Астахова
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