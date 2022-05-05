Москвичам резко разонравился один тип жилья

В Dataflat выяснили, что спрос на новостройки в Москве и Подмосковье упал почти вдвое

В апреле жителям Москвы и Подмосковья резко разонравились новостройки — спрос на этот тип жилья в столице и области упал почти вдвое по сравнению с мартом. К такому выводу пришли аналитики Dataflat. Результаты исследования опубликованы в Telegram-канале проекта.

Согласно данным специалистов, всего за месяц в регионе зарегистрировали 9,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — на 48 процентов меньше, чем в начале весны. Выручка от продаж в апреле достигла 112,1 миллиарда рублей, что на 46 процентов ниже мартовских показателей.

Аналитики также выяснили, что средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла на 4 процента, до 250,2 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — на 4 процента, до 11,9 миллиона рублей.

По данным Dataflat, в старых границах Москвы число сделок с новостройками за апрель сократилось на 43 процента, до 4,1 тысячи, а выручка уменьшилась на 45 процента, до 70,7 миллиарда рублей. Средняя стоимость «квадрата» при этом выросла на один процент, до 337,7 тысячи рублей, а стоимость лота упала на 2 процента, до 16,9 миллиона рублей.

В Новой Москве в апреле заключили на 46 процентов меньше ДДУ, чем в марте — 1,5 тысячи. Сумма выручки от сделок сократилась на 44 процента, до 15,3 миллиарда рублей. При этом средняя цена «квадрата» выросла на 0,2 процента (до 230,1 тысячи рублей), а средняя стоимость лота стала больше на 5 процентов (10,1 миллиона рублей).

Самое ощутимое падения спроса на новостройки зафиксировали в Подмосковье — на 54 процента, до 3,8 тысячи заключенных ДДУ. Аналогично сократилась выручка — на 52 процента, до 26 миллиардов рублей. Средняя цена квадратного метра в Московской области выросла на 1 процент (до 163 тысяч рублей), а средняя стоимость лота — на 4 процента (до 7 миллионов рублей).

Ранее стало известно, что новостройки в России за апрель подорожали на 5,2 процента — это рекордная месячная динамика за последние десять лет. Эксперт объяснили такой существенный рост увеличением конечной цены квартир и изменением структуры предложения.