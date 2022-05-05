Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

200 моряков покинули американский авианосец после нескольких случаев суицида

CNN: 200 моряков покинули авианосец «Джордж Вашингтон» после нескольких случаев суицида

Фото: US Navy / Reuters

Более 200 моряков покинули американский авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как несколько членов экипажа совершили суицид. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководство ВМС США.

За последний год на борту «Джорджа Вашингтона» погибли семь членов экипажа. Это победило военно-морской флот США начать расследование. По данным телеканала, моряков переводят на местную военно-морскую базу.

«План перемещения будет продолжаться до тех пор, пока все моряки, желающие покинуть корабль, не сделают этого», — заверили в ВМС.

При этом авианосец и без того недоукомплектован: из 5000 моряков работают всего 2700.

По словам командующего военно-морскими силами США в Атлантике адмирала Джона Мейера, результаты расследования в связи с гибелью людей ожидаются на этой неделе. Руководство ВМФ назначило следователя, чтобы выяснить причину и возможные связи событий между собой. Кроме того, он для работы на корабле подключен психолог и команда быстрого реагирования.

Сам атомный авианосец продолжает проходить многолетний процесс дозаправки и капитального ремонта на верфи в Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

Ранее сообщалось, что ВМС США обнародовал список кораблей, которые планируют списать в 2023 финансовом году. Из состава флота выведут 24 корабля. Американский флот планирует списать восемь кораблей, которые выработали свой ресурс. Еще 16 кораблей будут списаны досрочно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны анонсировало открытие гумкоридора для эвакуации с «Азовстали»
В Мариуполе появился памятник бабушке с советским флагом
Модное платье превратило грудь блогерши в «уши спаниеля»
Посольство России назвало контрпродуктивным курс США на введение новых санкций
Стоимость проката лодок в московском парке возмутила пользователей сети
Во Франции назвали болезненным для Европы резкий отказ от российской нефти
Стало известно о вербовке поляков украинской разведкой
200 моряков покинули американский авианосец после нескольких случаев суицида
Кадыров заявил об освобождении населенного пункта в Луганской области
Все школы Камчатки эвакуировали из-за сообщений о «минировании»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.