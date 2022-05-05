200 моряков покинули американский авианосец после нескольких случаев суицида

CNN: 200 моряков покинули авианосец «Джордж Вашингтон» после нескольких случаев суицида

Более 200 моряков покинули американский авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как несколько членов экипажа совершили суицид. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на руководство ВМС США.

За последний год на борту «Джорджа Вашингтона» погибли семь членов экипажа. Это победило военно-морской флот США начать расследование. По данным телеканала, моряков переводят на местную военно-морскую базу.

«План перемещения будет продолжаться до тех пор, пока все моряки, желающие покинуть корабль, не сделают этого», — заверили в ВМС.

При этом авианосец и без того недоукомплектован: из 5000 моряков работают всего 2700.

По словам командующего военно-морскими силами США в Атлантике адмирала Джона Мейера, результаты расследования в связи с гибелью людей ожидаются на этой неделе. Руководство ВМФ назначило следователя, чтобы выяснить причину и возможные связи событий между собой. Кроме того, он для работы на корабле подключен психолог и команда быстрого реагирования.

Сам атомный авианосец продолжает проходить многолетний процесс дозаправки и капитального ремонта на верфи в Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

Ранее сообщалось, что ВМС США обнародовал список кораблей, которые планируют списать в 2023 финансовом году. Из состава флота выведут 24 корабля. Американский флот планирует списать восемь кораблей, которые выработали свой ресурс. Еще 16 кораблей будут списаны досрочно.