После гибели заключенного в российской колонии возбудили дело о халатности

В Саратове возбудили дело после гибели заключенного в комнате для приема пищи в ИК-4

В Саратове возбудили дело о халатности после прокурорской проверки по факту гибели осужденного в исправительной колонии №4 (ИК-4). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, 10 апреля в комнате для приема пищи отряда №7 между заключенными возник конфликт, во время которого один из них схватил со стола нож для резки еды и стал угрожать оппоненту расправой. Другие осужденные вмешались и избили мужчину, угрожавшего другому ножом.

Сотрудники ФСИН не доставили нарушителей в дежурную часть. В результате осужденные вновь поссорились. Во время перепалки был до смерти забит заключенный, который пытался предотвратить конфликт. Он скончался еще до приезда медиков.

Ранее стало известно, что в камере московского СИЗО сотрудники изолятора обнаружили тело погибшего заключенного.