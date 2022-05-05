СберВместе и «Память поколений» открыли сбор средств для ветеранов

СберВместе и благотворительный фонд «Память поколений» запустили совместную акцию

В преддверии 9 Мая по традиции благотворительная платформа СберВместе и благотворительный фонд «Память поколений» запустили совместную акцию, которая продлится до конца июня 2022 года.

Любой желающий может на странице акции пожертвовать деньги, которые потом отправят на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. На собранные средства фонд закупит медицинские кровати и необходимые медизделия, индивидуальные средства реабилитации, кресла-коляски, лекарственные препараты, а также обеспечит ветеранов слуховыми аппаратами по индивидуальным параметрам.

«Нам очень важно поддержать наших дорогих ветеранов. Их становится все меньше, и в наших силах сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались и чувствовали нашу заботу. Мы проводим акцию с Фондом “Память поколений” уже не первый год и каждый раз нам удавалось собрать крупные суммы на поддержку ветеранов. На такой же результат мы рассчитываем и в этом году. Мы очень благодарны тем, кто откликается и помогает», — отметил и. о. руководителя дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин.

В этом году к акции уже присоединились более 12 тысяч человек и собрано более 8 миллионов рублей.

«Наше партнерство со СберВместе открыло новые возможности для помощи ветеранам. Мы сотрудничаем с 2019 года, и за это время на платформе СберВместе было организовано восемь сборов от имени нашего фонда, в которых приняли участие почти 30 000 человек. За это время мы смогли собрать более 45 миллионов рублей. Эта поддержка очень важна, ведь все средства пошли на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Самое важное для наших ветеранов сегодня — это здоровье. Благодаря такой поддержке помощь в фонде получили почти 17 000 человек. Спасибо, что продолжаете нашу добрую традицию помогать!» — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Принять участие в акции можно по ссылке, выбрав кнопку «Помочь».

СберВместе — сервис для комфортной ежедневной благотворительности на конкретные дела. Пользователям предлагается пожертвовать деньги на понятные благотворительные истории, когда нужно быстро собрать определённую сумму для спасения жизней детей и взрослых, содействия в их самореализации, сохранения природных экосистем, развитие культурных проектов и другие цели. Перечислить на доброе дело можно любую сумму. Все участвующие в проекте благотворительные фонды и публикуемые истории проверяются Сбером, чтобы исключить мошенничество, а пользователю, внёсшему свой вклад, поступает отчёт о том, как были потрачены деньги. С момента запуска сервиса с его помощью было собрано свыше 370 млн рублей от более чем 200 тысяч человек.

Благотворительный фонд «Память поколений» — создан 22 июня 2015 года. Основной задачей фонда является оказание адресной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий.

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