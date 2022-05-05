На Украине задержали соратника Медведчука

СБУ заподозрила соратника Медведчука в подготовке к свержению конституционного строя

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании соратника политика Виктора Медведчука, одного из лидеров общественной организации «Украинский выбор». Его подозревают в подготовке к свержению конституционного строя в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В СБУ считают, что задержанный координировал свои действия с российскими спецслужбами. Его фамилия не называется.

Лидером организации «Украинский выбор» является политик Виктор Медведчук, задержанный киевскими силовиками 12 апреля. 16 апреля он был арестован судом без возможности внесения залога.

Медведчук проходит подозреваемым по делу о государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму, незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму. С мая 2021 года политик находился под домашним арестом, но после начала российской спецоперации сбежал и скрывался.