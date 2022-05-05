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Украина заявила о планах по экстрадиции Шария

Представитель президента Украины заявил, что блогера Шария будут судить на родине
Анатолий Шарий

Анатолий Шарий . Кадр: видео Анатолий Шарий / YouTube

Задержанного в Испании украинского блогера и оппозиционера Анатолия Шария будут судить на родине. С таким заявлением выступил представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский, пишет РИА Новости.

Чиновник рассказал о планах Киева по экстрадиции Шария. На Украине его обвиняют в государственной измене и разжигании ненависти.

«Он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам (...). Он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия — у меня сомнений тоже нет», — сказал Вениславский.

Анатолия Шария задержали в Испании 5 мая. Этот факт подтвердила местная полиция и Служба безопасности Украины. Вскоре его отпустили под подписку о невыезде.

В 2000-х годах Шарий работал журналистом на Украине. Против него были заведены уголовные дела, после чего он получил убежище в Евросоюзе в 2012-м. Последние годы Шарий ведет блог на YouTube и критикует украинские власти.

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Алевтина Запольская
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