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Школы в граничащем с Украиной регионе эвакуировали из-за угрозы минирования

В Брянске сотрудников и учеников ряда школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Фото: «Брянская Губерния»

В Брянске сотрудников и учеников ряда школ эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в правительстве региона, передает РИА Новости.

Сообщения в школу граничащего с Украиной российского региона поступили по электронной почте. Оперативные службы, которые выехали после сообщений с угрозами в образовательные учреждения, не подтвердили информацию о минировании.

В правительстве сообщили, что после получения сообщений школьников эвакуировали и отправили домой. Там также указали, что подобные ложные сообщения рассылают украинские службы информационно-психологической борьбы для распространения паники среди жителей.

В Брянской области до 10 мая действует повышенный уровень террористической опасности — он был продлен губернатором российского региона Александром Богомазом на 15 суток 25 апреля. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый (повышенный) уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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