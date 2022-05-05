Перед казнью осужденный за двойное убийство заказал стейк рибай и креветки

В США убийца Карман Дек перед смертной казнью заказал креветки и творог

В США осужденный за двойное убийство преступник заказал предсмертный обед, состоящий из стейка рибай и креветок. Об этом сообщает Daily Mirror.

56-летний Карман Дек совершил двойное убийство в июле 1996 года. Его жертвами стали пожилые супруги Джеймс и Зельма Лонг. За 26 лет тюремного заключения смертный приговор отменяли трижды: в 1998 году, когда выяснилось, что адвокат мужчины совершил ошибку, в 2005 году судом присяжных и в 2008 году после того, как один из свидетелей не явился в зал суда.

В 2020 году коллегия судей восстановила приговор о смертной казни, которую назначили на 4 мая 2022 года. Перед казнью убийце подали последний ужин, приготовленный по его заказу. Он пожелал напоследок съесть стейк рибай, креветки, спаржу, салат, творог и запить все это соком.

Ранее сообщалось, что в Оклахоме, США, казнили преступника, убившего двух человек во время ограбления отеля в 2001 году. Он попросил жареный рис с кунжутом, курицей и креветками, шесть яичных роллов, яблочные оладьи и клубничное мороженое.