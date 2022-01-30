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Прождавший казни 21 год мужчина попросил клубничное мороженое перед смертью

В Оклахоме казнили убившего двух людей во время ограбления отеля в 2001 году мужчину

Фото: Oklahoma Department of Corrections / AP

В Оклахоме, США, казнили убившего двух людей во время ограбления отеля в 2001 году преступника. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летний Дональд Грант вырос в приемной семье в Бруклине. Мужчина попал в тюрьму после того как в 2001 году жестоко убил 29-летнюю Бренду МакЭлиа и 43-летнюю Фелицию Сюзетт Смит. Грант прождал исполнения смертельного приговора 21 год.

День казни был назначен на среду, 26 января. Поскольку по традиции в ряде американских штатов заключенные имеют право выбрать меню для последней трапезы самостоятельно, Грант огласил свои предпочтения. Он попросил жареный рис с кунжутом, курицей и креветками, шесть яичных роллов, яблочные оладьи и клубничное мороженое.

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После того как последний ужин состоялся, Гранта казнили в присутствии 18 свидетелей, среди которых были родственники убитых им людей. «Йо, Бог, я справлюсь. Никаких лекарств. Я ничего не принимал. Бруклин на всю жизнь», — такими были его последние слова.

Это казнь стала третьей в Оклахоме с тех пор, как штат возобновил смертельные инъекции в октябре 2021 года после почти семилетнего перерыва.

Ранее сообщалось, что в Миссури, США, прождавший смертной казни почти 30 лет мужчина исполнил последнее желание — он попросил чизбургер с двойной порцией бекона и съел его с молочным коктейлем. Адвокаты американца до последнего боролись за отмену приговора, поскольку многочисленные IQ-тесты показали, что интеллектуальное развитие мужчины находилось на уровне ребенка третьего класса.

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Евгения Черкасова
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