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Швыдкой оценил ситуацию с нахождением культурной собственности России за рубежом

Михаил Швыдкой заявил, что угроз для культурной собственности России за рубежом нет

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что никаких угроз для культурной отечественной собственности за рубежом нет. Его слова передает РИА Новости.

Речь идет о картинах Василия Кандинского, отправленных на выставку в Сеул, а также о работах Карла Фаберже, которые в настоящее время экспонируются в Лондоне. Отмечается, что выставка «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля. Полотна застряли в Южной Корее из-за отсутствия авиарейсов.

«Все находится в работе, идут проработки всех логистических цепочек для возвращения, потому что не все возможно сегодня чисто логистически вернуть. Вот и вся история. Пока никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом я не вижу», — оценил ситуацию с возвращением произведений Кандинского в Россию Швыдкой.

По его словам, российская сторона также активно работает с английской по экспонатам, уехавшим в музей Виктории и Альберта в Лондоне. «С экспонатами Фаберже все то же самое — мы работаем с англичанами, мы находимся с ними, так сказать, в рабочем режиме», — сказал спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям. Он сообщил, что в настоящее время сроки возвращения произведений Кандинского и Фаберже неизвестны.

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Сергей Равин
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