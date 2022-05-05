Швыдкой оценил ситуацию с нахождением культурной собственности России за рубежом

Михаил Швыдкой заявил, что угроз для культурной собственности России за рубежом нет

Спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой заявил, что никаких угроз для культурной отечественной собственности за рубежом нет. Его слова передает РИА Новости.

Речь идет о картинах Василия Кандинского, отправленных на выставку в Сеул, а также о работах Карла Фаберже, которые в настоящее время экспонируются в Лондоне. Отмечается, что выставка «Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции» проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля. Полотна застряли в Южной Корее из-за отсутствия авиарейсов.

«Все находится в работе, идут проработки всех логистических цепочек для возвращения, потому что не все возможно сегодня чисто логистически вернуть. Вот и вся история. Пока никаких угроз для культурной собственности РФ за рубежом я не вижу», — оценил ситуацию с возвращением произведений Кандинского в Россию Швыдкой.

По его словам, российская сторона также активно работает с английской по экспонатам, уехавшим в музей Виктории и Альберта в Лондоне. «С экспонатами Фаберже все то же самое — мы работаем с англичанами, мы находимся с ними, так сказать, в рабочем режиме», — сказал спецпредставитель президента России по международным культурным отношениям. Он сообщил, что в настоящее время сроки возвращения произведений Кандинского и Фаберже неизвестны.