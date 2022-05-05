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В Татарстане представят посвященное истории татарского народа историческое шоу

В Татарстане пройдут показы исторического шоу-спектакля «Казанские сокровища»

Фото: предоставлено организаторами шоу «Казанские сокровища»

В Татарстане представят шоу-спектакль «Казанские сокровища», посвященный истории татарского народа со времен Великого переселения народов. Как уточняет «Татар-информ», показы планируется провести в концертном зале «Чулпан» 6 мая, а также 4 и 11 июня.

Агентство отмечает, что в постановке задействовано свыше 50 артистов ансамбля танца «Казань», а также ведущие солисты Казанской городской филармонии. Надеясь ознакомить зрителя с культурой разных народов, организаторы шоу сшили более 500 костюмов. При работе над спектаклем создатели шоу также консультировались со специалистами в сфере истории и культуры, стараясь точнее выстроить хронологию событий.

Режиссером-постановщиком спектакля стал Валерий Архипов. С предложением создать историческое шоу выступила народная артистка Татарстана Чулпан Закирова.

Ранее сообщалось, что в Калининграде проведут фестиваль короткометражного кино «Короче». Прием заявок на участие в мероприятии от создателей игровых и анимационных короткометражек, снятых на русском языке, продлится до 15 июля. Участвовать в конкурсной программе смогут только премьерные работы.

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Варвара Кошечкина
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