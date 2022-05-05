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Вышел финальный трейлер второй части «Доктора Стрэнджа»

Опубликован финальный трейлер второй части «Доктора Стрэнджа» от Marvel

Вышел финальный трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Ролик был опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Сюжет кинокомикса расскажет о событиях после ленты «Человек-паук: Нет пути домой». Супергерои Стивен Стрэндж и Алая Ведьма погрузятся в мультивселенную после того, как маг нарушил ход пространственно-временного континуума, помогая Питеру Паркеру.

Российская премьера второй части «Доктора Стрэнджа» должна была состояться 5 мая, однако кинокомпания Disney приостановила свою деятельность на территории страны.

Ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч, исполняющий роль Стивена Стрэнджа, рассказал о перерыве в карьере. Артист заявил о планах отдохнуть от съемок после фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Размышляя о том, каким бы он был в альтернативный реальности, Камбербэтч предположил, что менее занятым.

Сергей Равин
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