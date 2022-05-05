TeamViewer прекратила работу в России и Белоруссии

TeamViewer объявила о прекращении работы в России

Немецкая компания-разработчик программного обеспечения для удаленного доступа TeamViewer прекращает свою деятельность в России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на ее сайте.

«Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Белоруссии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что существующие подписки продолжат работать до истечения их срока, но в дальнейшем продлить их будет невозможно. Кроме того, в TeamViewer отметили, что заблокировали все нелицензионные подключения из России и Белоруссии.

Компания в качестве мер поддержки предоставила бесплатный доступ всем организациям на Украине и приняла решение пожертвовать более 750 тысяч евро Международному комитету Красного Креста для оказания гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что британская компания Aveva, являющаяся разработчиком комплексных IT-решений, объявила о сокращении своей деятельности в России.

