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Британский разработчик IT решений приостановил деятельность в России

Компания Aveva не будет заключать соглашения с новыми клиентами из России

Фото: YouTube-канал AVEVA Group

Британская компания Aveva, являющаяся разработчиком комплексных IT решений, объявила о сокращении своей деятельности в России. Об этом пишет Financial Times, передает ТАСС.

Такое решение принято в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине и введением санкций против российских компаний. В частности, Aveva не будет заключать соглашения с новыми клиентами из России. В то же время уточняется, что компания продолжит оказывать услуги компаниям, которых не затронули ограничительные меры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Ксения Назарова
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