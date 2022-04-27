Британский разработчик IT решений приостановил деятельность в России

Компания Aveva не будет заключать соглашения с новыми клиентами из России

Британская компания Aveva, являющаяся разработчиком комплексных IT решений, объявила о сокращении своей деятельности в России. Об этом пишет Financial Times, передает ТАСС.

Такое решение принято в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине и введением санкций против российских компаний. В частности, Aveva не будет заключать соглашения с новыми клиентами из России. В то же время уточняется, что компания продолжит оказывать услуги компаниям, которых не затронули ограничительные меры.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.