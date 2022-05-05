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Элитные квартиры в Москве стали теснее

В Москве уменьшилась средняя площадь квартиры за миллион долларов

Фото: Vasilii Smirnov / Globallookpress.com

К концу первого квартала 2022 года средняя площадь квартиры стоимостью миллион долларов в элитном сегменте в Москве уменьшилась на 34 процента. О том, что подобное жилье стало теснее, заявили в консалтинговой компании Knight Frank, сообщают «Ведомости».

К концу марта средняя площадь таких квартир достигла 52 квадратных метров. Показатель снизился относительно аналогичного периода 2021 года, когда к концу первых трех месяцев он составлял 79 квадратных метров.

По данным компании, самая маленькая квартира за миллион долларов площадью 29 квадратных метров находится в районе Патриарших прудов. Жилье в подобном сегменте в 30 квадратных метров можно приобрести в районе Остоженки-Пречистенки. На Якиманке за миллион долларов продается квартира в 34 квадратных метра.

Эксперты пришли к выводу, что снижение площади квартир связано с ростом стоимости элитно жилья. По данным Knight Frank, на данный момент такая недвижимость в среднем стоит 1,6 миллиона рублей за квадратный метр — на 68 процентов больше, чем год назад.

Ранее в девелоперской компании Sminex заявили, что приоритетной опцией при покупке жилья в премиальном и элитном сегментах считается наличие балкона. Подобное мнение высказали 68 процентов потенциальных покупателей подобных квартир.

Нина Ташевская
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