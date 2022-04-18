Назван приоритет покупателей элитного жилья

Sminex: покупатели назвали приоритетной опцией элитного жилья наличие балконов

Приоритетной опцией при покупке жилья в премиальном и элитном сегментах назвали наличие балкона. Об этом говорится в материалах девелоперской компании Sminex, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Подобное мнение высказали 68 процентов потенциальных покупателей квартир в премиальном и элитном сегментах. Что касается жилья бизнес-класса, то балконы оказались важны для 60 процентов будущих собственников.

В компании предпочтение приобрести квартиру с балконом объяснили несколькими причинами. «Сегодня эти элементы являются не просто украшением фасадов, а прежде всего комфортным пространством для отдыха современного человека. Тренд на покупку квартир с балконами может быть связан как с распространением удаленной работы, так и в целом со смещением потребительских предпочтений в сторону повышения комфорта, функциональности и престижа квартир», — пояснил руководитель отдела оценки Sminex Святослав Куланин.

Ранее агентство элитной недвижимости Kalinka Group выяснило, что за первый квартал 2022 года на рынке недвижимости в Москве недосчитались элитного жилья — предложение сократилось до 275 тысяч квадратных метров. Показатель стал минимальным с 2014 года.