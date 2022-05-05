В России отреагировали на сообщения о гибели военных из-за разведданных США

Сенатор Карасин заявил, что США пытаются достичь своих абсурдных целей руками украинцев

Сообщения о гибели российских военных из-за передачи США разведданных Украине в очередной раз подтверждают предположения о том, кто несет ответственность за шаги против России, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Новое доказательство

Ранее стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. В NYT утверждают, что США передают Украине информацию о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн, эта информация якобы включает детали перемещений российских военных.

Выглядит это безобразно, но лишний раз подтверждает, чьими руками все делается против Российской Федерации. И еще раз доказывает, что руками украинцев в Вашингтоне хотят достичь своих абсурдных для современного мира целей Григорий Карасин сенатор Совфеда

«Преступная деятельность»

В беседе с «Лентой.ру» член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин отметил, что передача разведывательных данных для Киева со стороны Вашингтона не является «чем-то новым».

«Этой преступной деятельностью американцы занимаются давно — США давно снабжают украинские вооруженные силы разведывательной информацией», — считает он.

Передача разведданных является свидетельством, что США давным-давно объявили необъявленную войну Российской Федерации и гражданам Донбасса Владимир Козин член-корреспондент Академии военных наук России

Владимир Козин убежден, что сегодня есть все основания полагать, что вмешательство Соединенных Штатов на Украине будет только усиливаться.

«Можно ожидать дальнейшего вмешательства США в эту третью агрессию Украины, которую Киев развязал 14 февраля этого года, за десять дней до наших ответных действий. Судя по тем решениям, которые принимаются на уровне Белого дома и Конгресса США, такое вооруженное вмешательство американцев и НАТО в целом будет усиливаться. Об этом говорят и поставки тяжелых видов вооружений, и огромные денежные средства, которые выделяются», — заключил военный эксперт.

27 апреля США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Украине. По сообщениям американских изданий предполагается, что расширение обмена разведданными поможет Украине «защищать и потенциально возвращать территории».

