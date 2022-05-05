Володин ответил на вопрос о будущем Украины

Спикер Госдумы России Володин: Украина должна стать мирным и демократическим государством

Россия должна добиться того, чтобы Украина стала мирным, демократическим и суверенным государством, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир радио «Комсомольская правда».

По словам Володина, после завершения специальной операции Россия должна сделать все для становления мира на Украине. «Надо сейчас завершить спецоперацию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным, демократическим государством, суверенным», — призвал он.

Володин ответил на вопрос журналиста, в каких границах Украина стала бы таким государством. «Это уже решать самой Украине и ее гражданам», — прокомментировал он тему о будущем страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.