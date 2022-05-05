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Пытавшийся попасть с ружьем в детский сад россиянин попал на видео

В Ярославле попал на видео вооруженный мужчина, который пытался попасть в детсад

В Ярославле попал на видео вооруженный мужчина, который пытался попасть в детский сад. Когда у него не получилось проникнуть на территорию, он выстрелил в ограду. Об этом сообщает 76.ru.

На кадрах, распространенных пресс-службой МВД по Ярославской области, видно, как мужчина идет по направлению к ограде. Как пояснил один из полицейских, нарушителя задержали. У россиянина был при себе нож, который он попытался бросить в сторону полицейских в момент задержания.

В настоящее время известно, что пострадавших нет. Полицейские изучают все подробности инцидента и выясняют причины произошедшего.

Леонид Микуляк
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