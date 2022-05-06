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Во Владивостоке благоустроят центральную площадь города

Во Владивостоке в 2022 году благоустроят пешеходные зоны на центральной площади города

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Во Владивостоке в 2022 году стартует благоустройство центральной площади города — ремонтные работы начнутся с реконструкции лестницы к Корабельной набережной. Об этом сообщает портал VL.ru.

Так, на территории, которая прилегает к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, появится озеленение. Для этого городская администрация проведет ряд консультаций с сотрудниками Ботанического сада.

Также будут обновлены подходы к храму и пешеходные зоны. «К работам планируется приступить в начале июня, а завершить их — к сентябрю», — рассказали в Дирекции общественных пространств.

Ранее, 29 апреля, во Владивостоке открылась выставка плакатов советских и современных художников «Рассеялось, как дым. Плакатное искусство в СССР». В экспозицию вошли работы художников, которые работают с плакатной формой как медиумом.

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Мария Гейн
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