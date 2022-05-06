Стало известно о применении Украиной британских ракет

Журналист Коц рассказал о применении ВСУ британских самонаводящихся ракет Brimstone

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять самонаводящиеся ракеты Brimstone класса «воздух-земля», которые им поставила Великобритания. Об этом сообщает военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Brimstone представляют собой противокорабельные ракеты, которые могут использоваться и против наземных целей. По внешнему виду Brimstone напоминает американскую ракету AGM-114 Hellfire класса «воздух-земля», способную поражать быстро движущиеся цели, в том числе непрямой наводкой. Помимо этого, оружие допускает использование в качестве противотанковой управляемой ракеты.

Как стало известно ранее, Лондон должен был поставить ракеты к 10 мая, однако, по данным Коца, оружие появилось у украинских военных уже сейчас. Также Великобритания собралась поставить Украине тяжелое вооружение: 20 гаубиц AS-90 калибра 155 миллиметров и 45 тысяч снарядов к ним.

В конце апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство будет наращивать поставки вооружений и боевой техники на Украину. Джонсон заверил, что Британия хочет добиться провала планов президента России Владимира Путина.