Великобритания продолжит наращивание поставок оружия на Украину

Премьер-министр Джонсон: Великобритания будет наращивать поставки вооружений на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство будет наращивать поставки вооружений и боевой техники на Украину. Слова Джонсона передает его пресс-служба.

По итогам телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер заявил, что он «больше, чем когда-либо» настроен помогать Украине. Согласно пресс-релизу, Джонсон заверил, что Британия хочет добиться провала планов Путина и продолжит оказывать Киеву военную и гуманитарную помощь.

Ранее Джонсон сообщил, что власти Великобритании рассматривают возможности поставки танков в Польшу, которая передает свои бронированные боевые машины Украине. Премьер отметил, что Великобритания должна продолжить ужесточать экономические санкции в отношении России и усиливать давление на Москву.

