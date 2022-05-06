В Роспотребнадзоре объяснили риск повторно заболеть COVID-19

В Роспотребнадзоре объяснили, что риск заболеть COVID-19 растет из-за снижения иммунитета

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости объяснил риск повторно заболеть COVID-19, заявив, что это связано с ослаблением иммунитета.

По словам специалиста, иммунитет к вирусу не вечен, он постепенно ослабевает, и риск повторного инфицирования растет. «По этой причине роста заболеваемости в будущем исключать нельзя», — сказал Хафизов.

Он отметил, что мутация коронавируса происходит постоянно, варианты COVID-19 периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным, подчеркнул специалист.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщила, что COVID-19 можно заболеть повторно сразу после выздоровления. Она пояснила, что это может произойти, если изначально пациент перенес омикрон ВА.1, а потом заразился другой линией — ВА.2, которую иначе называют «стелс-омикрон».