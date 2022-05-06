Кремль рассказал об ограниченном круге знавших про спецоперацию лиц

Песков заявил, что данными о начале спецоперации на Украине владел ограниченный круг лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что данными о начале спецоперации на Украине перед ее началом владел очень ограниченный круг лиц. Его слова приводит ТАСС.

Он указал, что информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне ее начала. «Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц», — пояснил представитель Кремля, отметив, что это «абсолютно нормальная практика».

Песков добавил, что сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней.

Ранее Дмитрий Песков в ответ на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что спецоперация России затянулась, сказал, что она идет по плану.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.