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В Воронежской области мужчины в военной форме устроили драку с местными жителями

Под Воронежем неизвестные в военной форме напали на посетителей кафе

В Воронежской области мужчины в военной форме устроили массовую драку с местными жителями, пишет «МОЕ! Online».

По данным портала, инцидент произошел ранним утром 1 мая у кафе на улице Белинского в Россошанском районе. Видео, снятое очевидцами события, попало в социальные сети. На кадрах видно, как мужчина в военной форме ударил одного из посетителей кафе, после чего драка становится массовой.

Пользователи соцсетей утверждают, что провокаторами были именно мужчины в военной форме. Так, по словам одной из посетительниц кафе, они приставали к девушкам, а также были в состоянии алкогольного опьянения.

«Когда они [военные] начинали конфликт, я звонила в полицию и просила приехать, пока они не поубивали друг друга», — поделилась свидетельница.

Однако в пресс-службе регионального управления МВД агентству заявили, что не получали сообщений о конфликте.

Ранее в Екатеринбурге осудили солдата, который издевался над сослуживцами, — заставлял кричать «кукареку», избивал их и заставлял обращаться к нему «товарищ полковник». По данным следствия, фигурант минимум трижды применял насилие к коллегам. Мужчину перевели в дисциплинарную воинскую часть сроком на пять месяцев.

Варвара Кошечкина
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