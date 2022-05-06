В центре Москвы произошла массовая драка на стройке

В Москве на Новорязанской улице произошла массовая драка, задержаны 12 человек

В центре Москвы на строительной площадке гастроквартала «Депо Три вокзала» произошла массовая драка. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, драка произошла на Новорязанской улице в районе 23 дома. В результате были задержаны 12 человек, утверждает он.

Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении нарушителей протоколы по административным статьям о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и мелком хулиганстве.

В августе на Бауманской улице в центре Москвы подрались не менее 10 мигрантов. В июле сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 человек после массовой драки в супермаркете «Ашан» на Верхней Красносельской улице.

