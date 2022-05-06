«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро

Банк «Тинькофф» принял решение временно отключить SWIFT-переводы в евро

«Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро. Принятие такого решения объяснили увеличением сроков их прохождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

Уточняется, что клиенты банка могут осуществлять подобные переводы в других валютах. Как отмечает РБК, переводы еще можно осуществлять в долларах. К 18 апреля SWIFT-переводы, помимо «Тинькофф», принимали Росбанк, «Уралсиб», «Русский стандарт» и Уральский банк реконструкции и развития.

Из-за военной спецоперации на территории Украины от SWIFT уже отключили такие российские банки, как ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк). В рамках шестого пакета санкций под аналогичные ограничения могут также попасть Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк. Новые санкции могут ввести и против Сбербанка, о чем уже говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.