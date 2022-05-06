Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро

Банк «Тинькофф» принял решение временно отключить SWIFT-переводы в евро

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

«Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро. Принятие такого решения объяснили увеличением сроков их прохождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

Уточняется, что клиенты банка могут осуществлять подобные переводы в других валютах. Как отмечает РБК, переводы еще можно осуществлять в долларах. К 18 апреля SWIFT-переводы, помимо «Тинькофф», принимали Росбанк, «Уралсиб», «Русский стандарт» и Уральский банк реконструкции и развития.

Из-за военной спецоперации на территории Украины от SWIFT уже отключили такие российские банки, как ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк). В рамках шестого пакета санкций под аналогичные ограничения могут также попасть Московский кредитный банк (МКБ) и Россельхозбанк. Новые санкции могут ввести и против Сбербанка, о чем уже говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лидеры G7 обсудят новые санкции против России
Дочь Владимира Машкова рассказала об отношениях с отцом
Определены регионы России с наименее требовательными арендодателями
Подозреваемого в госизмене россиянина арестовал столичный суд
Юрист оценил шансы Невзорова оспорить арест
Парикмахер раскрыл способ стать стройнее с помощью цвета волос
Перечислены пять самых вредных домашних насекомых
«Тинькофф» приостановил SWIFT-переводы в евро
Зеленский обсудит ситуацию на Украине с лидерами «Большой семерки»
В Совфеде обвинили Запад в отсутствии прогресса в переговорах с Киевом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.