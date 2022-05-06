Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам посоветовали выращивать на даче лекарственные растения

Телеведущая Марина Рыкалина дала рекомендации по выращиванию аптекарского огорода

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Телеведущая Марина Рыкалина посоветовала россиянам посадить на даче лекарственные растения и дала рекомендации по их выращиванию. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Принцип аптекарского огорода, как отметила Рыкалина, очень прост: надо рассортировать все травы, которые хочется посадить на даче, по условиям ухода за ними и высаживать на одной грядке те из них, у которых они примерно одинаковы. При подкормке лекарственных растений лучше не использовать минеральные удобрения, подойдет только качественный навоз.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Рыкалина объяснила, что правила посадки зависят от времени года. «Если сейчас кто-то выращивает рассаду, нельзя просто взять и высадить ее в холодный грунт, потому что могут быть заморозки. При этом, если растение у вас уже есть или кто-то дает растение, которое зимовало на участке, то сейчас самое время», — говорит она.

По ее словам, универсальных рекомендаций по высадке лекарственных трав не существует: мелкие семена надо сеять поверхностно и закрывать пленкой или стеклом, крупные — закапывать в землю, тимьян любит расти на возвышенности, в почве с добавлением песка, душица предпочитает легкий грунт, а мята неприхотлива и растет везде.

Ранее врач-невролог Геннадий Жданов предупредил россиян об опасности долгой работы на даче после перерыва на зиму. По его словам, интенсивная физическая нагрузка и резкие движения оказывают негативное влияние на позвоночник, мышцы и сердечно-сосудистую систему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе
Блогерша показала простой способ подобрать джинсы без примерки
Росгвардеец насмерть сбил российского школьника
Стало известно новое название Cosmopolitan в России
Стало известно о новых жертвах пожара на Кубе
Голландский производитель элитных яхт пострадал из-за российского олигарха
Звезда «Красотки» продал поместье с личным озером неизвестному
Стало известно о дефиците мест в турецких отелях летом
Власти Кубы назвали число погибших при взрыве в отеле
Женщина потратила два с половиной миллиона рублей на гардероб для чихуа-хуа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.