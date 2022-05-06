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Новым худруком Театра Маяковского стал режиссер Егор Перегудов

Новым художественным руководителем Театра Маяковского стал режиссер Егор Перегудов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Новым художественным руководителем Театра Маяковского стал 38-летний режиссер Егор Перегудов. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В должность новый худрук театра вступит уже 13 мая. Предложение о назначении Перегудова на пост руководителя поступило от труппы Театра Маяковского.

«Егор Перегудов является продолжателем традиций русского психологического театра, близких Московскому академическому театру имени Владимира Маяковского», — заявил артист Театра Маяковского Игорь Костолевский. Актер также добавил, что назначение режиссера на пост худрука театра станет примером «преемственности и связи поколений».

Егор Перегудов является режиссером, педагогом, переводчиком, обладателем премии «Хрустальная Турандот» и лауреатом Международной премии имени Станиславского в номинации «Перспектива». Ранее занимал должность главного режиссера Российского академического молодежного театра.

25 февраля этого года художественный руководитель Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис заявил о том, что покидает свой пост.

Ранее московский «Гоголь-центр» прокомментировал слухи о возможном слиянии с другим театром.

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Анастасия Астахова
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