В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль творчества и юмора

В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль творчества и юмора

В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль творчества и юмора в формате импровизации. Об этом сообщает телеканал «Вести Урал».

В программу фестиваля входят выступления коллективов, стендап-комиков и гала-концерт, а также бесплатные мастер-классы от лидеров жанра по импровизации, сценической пластике, написанию сценариев и режиссуре мероприятий.

На сцене также выступят комики известной группы «Пара Фраз». Фестиваль пройдет с 19 по 22 мая.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 25 июня стартует гастрономический фестиваль «Ах!Фест». Он пройдет в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье», мероприятия запланированы как в офлайн, так и в онлайн формате.