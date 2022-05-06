Троих российских полицейских обвинили в получении взятки в миллион рублей

Замначальника полиции Симферополя и двоих его коллег задержали за взятку в миллион рублей

Заместителю начальника полиции УМВД по городу Симферополю и двум его коллегам, руководящим сотрудникам уголовного розыска, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

По данным следствия, летом прошлого года в полицию Крыма поступило обращение из МВД по республике Казахстан о содействии в розыске мужчины, объявленного в розыск за мошенничество. Обвиняемые нашли его и предложили за взятку в полтора миллиона рублей не экстрадировать его в Казахстан. Мужчина согласился и перевел на указанный банковский счет часть суммы в размере миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности (СБ) МВД России. Во время обысков в квартирах трех задержанных фигурантов силовики изъяли деньги, электронные носители и документы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.