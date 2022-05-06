Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Троих российских полицейских обвинили в получении взятки в миллион рублей

Замначальника полиции Симферополя и двоих его коллег задержали за взятку в миллион рублей

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Заместителю начальника полиции УМВД по городу Симферополю и двум его коллегам, руководящим сотрудникам уголовного розыска, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

По данным следствия, летом прошлого года в полицию Крыма поступило обращение из МВД по республике Казахстан о содействии в розыске мужчины, объявленного в розыск за мошенничество. Обвиняемые нашли его и предложили за взятку в полтора миллиона рублей не экстрадировать его в Казахстан. Мужчина согласился и перевел на указанный банковский счет часть суммы в размере миллиона рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности (СБ) МВД России. Во время обысков в квартирах трех задержанных фигурантов силовики изъяли деньги, электронные носители и документы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предоставлении Украине данных США о положении крейсера «Москва»
Момент смертельной аварии с участием блогера в центре Москвы попал на видео
Троих российских полицейских обвинили в получении взятки в миллион рублей
Юрист назвал самую распространенную уловку мошенников в преддверии 9 Мая
Стало известно о дефиците мест в отелях Черноморского побережья летом
Россиян предупредили о задержках банковских операций
Врач дал советы по защите от смертельно опасного заболевания
Экс-кандидата в губернаторы Приморья оставили в СИЗО
НХЛ наказала канадского хоккеиста за удар российского вратаря
В России создадут «карманные» военные беспилотники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.