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Главный редактор Baza ушел из издания

Главред и один из основателей Baza Никита Могутин сообщил, что ушел из издания в феврале
Никита Могутин

Никита Могутин. Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Главный редактор и один из основателей Baza Никита Могутин ушел из издания. В своем Telegram-канале журналист также объяснил, почему он покинул проект.

«Это произошло не сегодня и не вчера, а порядка двух месяцев назад. С конца февраля я не работаю в издании», — сообщил Могутин. Журналист добавил, что решение об увольнении далось ему нелегко. Тем не менее, как уточнил бывший главред Baza, оно зрело уже давно.

«Я уже достаточно давно хотел уйти из проекта, понимая, что не могу уделять ему все необходимое внимание», — раскрыл Могутин одну из причин увольнения. В то же время он подчеркнул, что не сможет работать в тех условиях, «которые сложились в России для журналистов сейчас».

По словам Могутина, он пока находится в поиске новой работы. «Я решаю, чем хочу заняться далее — я умею многое, я люблю свою профессию и уважаю ее и очень хочу развиваться в ней. Я хочу приносить пользу, творить, запускать новые проекты», — заключил он.

Могутин был главным редактором Baza с 2019 года. Он основал проект вместе с Анатолием Сулеймановым, Раулем Смыром и Александром Потаповым. До этого Могутин руководил изданием Mash, а также был заместителем главного редактора издания Life.

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Ксения Кривотулова
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