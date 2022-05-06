Девушка стала мыться раз в неделю и рассказала о преимуществах

The Sun: TikTok-блогерша стала реже ходить в душ и заявила об улучшении состояния кожи

Блогерша с никнеймом reindrrop стала ходить в душ раз в неделю и рассказала о преимуществах своего решения. На соответствующий TikTok-ролик обратило внимание издание The Sun.

Девушка объяснила, что начала мыться реже, потому что ей не нравится данная водная процедура. Кроме того, юзерша поступает подобным образом в целях экономии времени. «Нагревание воды, выполнение всех необходимых действий в душе, выход из него, ожидание, пока мои волосы высохнут», — описала героиня материала энергозатратный, по ее мнению, порядок действий. Вдобавок блогерша призналась, что ей неприятно ощущать влажные волосы на голове, однако она не может пользоваться феном, поскольку не переносит его шум из-за сенсорных нарушений.

При этом героиня материала поделилась плюсами, которые она выделила при сокращении частоты водных процедур. По словам reindrrop, состояние ее кожи улучшилось. Помимо этого, блогерша заявила, что расход воды и траты на уходовые средства и товары для гигиены существенно сократились.

В апреле сообщалось об американской велнесс-блогерше Анджелине Николле, которая не мыла шампунем голову на протяжении двух лет и поделилась своим опытом с подписчиками. На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом angelinanicollle объяснила, что ежедневно использует кондиционер для волос, однако никогда не расчесывает пряди, поскольку не имеет щетки. Также девушка сообщила, что редко сушит волосы феном. Она подчеркнула, что отказ от шампуня и стайлера сделали ее волосы здоровыми и шелковистыми.