В Петербурге 11 человек пострадали при столкновении маршруток

В Санкт-Петербурге после столкновения двух маршруток пострадали 11 человек

Две маршрутки столкнулись в Московском районе Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пятницу, 6 мая, в пресс-службе регионального главка МВД, передает «Интерфакс».

Авария произошла днем на улице Типанова. Среди пострадавших в результате столкновения оказалось двое несовершеннолетних.

Правоохранители и сотрудники скорой помощи начали работать на месте ДТП. Причину аварии еще предстоит выяснить.

Ранее на 52-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля, четыре человека пострадали.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у водителя Volkswagen сломалось колесо — из-за этого автомобиль попытался съехать на обочину и столкнулся с другими транспортными средствами.