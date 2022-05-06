Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Петербурге 11 человек пострадали при столкновении маршруток

В Санкт-Петербурге после столкновения двух маршруток пострадали 11 человек

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Две маршрутки столкнулись в Московском районе Санкт-Петербурга, в результате ДТП пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пятницу, 6 мая, в пресс-службе регионального главка МВД, передает «Интерфакс».

Авария произошла днем на улице Типанова. Среди пострадавших в результате столкновения оказалось двое несовершеннолетних.

Правоохранители и сотрудники скорой помощи начали работать на месте ДТП. Причину аварии еще предстоит выяснить.

Ранее на 52-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля, четыре человека пострадали.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у водителя Volkswagen сломалось колесо — из-за этого автомобиль попытался съехать на обочину и столкнулся с другими транспортными средствами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе
В США назвали Байдена катастрофой
Воры в законе призвали украинских арестантов не поддерживать режим на Украине
Российская авиакомпания столкнулась с дефицитом самолетов для полетов по стране
Дельфины затеяли сексуальную игру с мертвой анакондой на глазах у людей
Китай объяснил нежелание спешить с покупкой российской нефти
Новым худруком Театра Маяковского стал режиссер Егор Перегудов
Стала известна праздничная программа парков Москвы
Девушка помыла голову средством для посуды и удивилась результату
Экономист объяснил укрепление доллара и евро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.