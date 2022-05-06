Путин обратился к финалистам конкурса «Послы Победы»

Путин отметил вклад финалистов конкурса «Послы Победы» в сохранение памяти о войне

Российский президент Владимир Путин отметил вклад участников конкурса «Послы Победы» в сохранение памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Его телеграмма публикуется на сайте Кремля.

По его словам, сейчас в Москве находятся добровольцы из многих регионов страны, в том числе члены молодежной организации «Волонтеры Победы». «Каждый из вас занимается важным, общественно значимым делом, вносит личный вклад в сбережение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях», — заявил президент. Он также отметил, что такие люди помогают ветеранам, заботятся о воинских захоронениях, восстанавливают «страницы семейных историй» и внимательно относятся к воспитанию в молодежи патриотизма.

В телеграмме российский лидер уточнил, что сейчас «столь благородная и востребованная» работа волонтеров достойна уважения.

Говоря о финале конкурса, Путин понадеялся, что все пройдет «на высоком организационном, творческом уровне». Помимо этого, он пожелал «Волонтерам Победы» продолжать развиваться и находить новых «соратников и единомышленников».

Всероссийский конкурс «Послы Победы» проводится движением «Волонтеры Победы» с 2015 года. Победителей пригласят на мероприятия, которые будут организовывать в Москве с 7 по 10 мая 2022 года в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.