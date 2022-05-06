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Журналисты сообщили о разрушающих собственные села украинцах

France24: украинцы разрушили село Демидово, чтобы не пропустить русских к Киеву

Кадр: France24

Журналисты телеканала France24 отправились в украинское село Демидово в 50 километрах от столицы и показали, как украинская армия затопила его, чтобы не пропустить российскую армию к Киеву. Команда пообщалась с местными жителями и опубликовала их рассказы.

По данным телеканала, украинцы сами разрушают местную инфраструктуру, чтобы в эти города и села не пришли россияне. Речь идет как о мостах и дорогах, так и о некоторых объектах жизнеобеспечения. Французские журналисты рассказали, что, когда российская армия продвигалась к Киеву в конце февраля, украинцы затопили село Демидово.

Местные жители делятся: вода доходила до груди. «Все затопило. Я не жалуюсь, это не сравнится со всеми этими смертями [в ходе боевых действий], с этим большим горем», — рассказал сельчанин Иван.

Вскоре воду начали убирать с помощью насоса, ее откачивают в дамбу. Украинские военные расположились поблизости, чтобы помешать российской армии приблизиться к сооружению.

Алевтина Запольская
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