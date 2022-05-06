Женщина отметила столетие прыжком с парашютом

UPI: долгожительница Раймонда Салливан прыгнула с парашютом в честь своего столетия

В честь своего столетия жительница американского штата Флорида впервые прыгнула с парашютом. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Раймонда Салливан, участвовавшая во Второй мировой войне в качестве фронтовой медсестры, прыгнула с парашютом, чтобы отметить столетний юбилей. Долгожительница совершила прыжок в тандеме с инструктором.

«Я никогда не пробовала прыгать с парашютом. За 100 лет я успела попробовать многое, поэтому я подумала, что должна сделать и это, пока могу. Должна отметить, что было страшно», — сказала женщина.

Салливан решила, что первый прыжок с парашютом станет и последним. Приземлившись, она отпраздновала день рождения с друзьями и родными.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Северная Каролина отметила столетие вместе с 88 правнуками и другими членами семьи. По традиции, вся ее большая семья каждый год собирается вместе, чтобы отметить день ее рождения.

