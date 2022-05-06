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Медведев оценил отказ премьера Венгрии вводить санкции словами о «стаде»

Зампред Совбеза Медведев назвал мужественным шагом отказ Орбана от эмбарго на нефть

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил мужественный шаг, отказавшись от санкций в отношении российских религиозных лидеров. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев сравнил антироссийские санкции с поведением бредущего «на убой» «стерилизованного стада» под предводительством «американского пастуха» и назвал отказавшихся в них участвовать политиков разумными.

«Наиболее разумным лидерам стран ЕС надоело тихо перемещаться к обрыву вместе со всем стерилизованным европейским стадом. Посмотрим, что предпримет этот пастух», — написал в блоге Медведев.

Ранее сообщалось, что Будапешт отказался поддерживать предложения Европейского союза (ЕС) о санкциях против религиозных лидеров России на фоне спецоперации страны на Украине.

Также Орбан заявил, что если Брюссель будет настаивать на эмбарго на российскую нефть, он потерпит исторический провал в евроинтеграции.

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Валерий Розенберг
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