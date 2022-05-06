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В Казани откроется православная ярмарка «От покаяния к воскресению России»

В Казани 6 мая откроется православная ярмарка-выставка «От покаяния к воскресению России»

Фото: «Монастырский вестник»

В Казани откроется православная международная ярмарка-выставка «От покаяния к воскресению России». Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Татарстанской митрополии.

Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения святой царицы-страстотерпицы Александры Романовой и 600-летию преподобного Сергия Радонежского. Выставка откроется в Казанско-Богородицком мужском монастыре 6 мая.

В ярмарке примут участие монастыри и храмы Русской православной церкви, посетителей ждут мастер-классы от ремесленников, концерты творческих коллективов и стенды с историей святых мест. На мероприятии можно будет приобрести религиозные сувениры и духовную литературу, ткани и мед.

Ранее сообщалось, что в Республике Татарстан состоится VI форум молодежных экологических организаций «Эковолна». Мероприятие пройдет с 23-го по 25 мая в комплексе «Боровое Матюшино», его посетят представители студенческого сообщества и молодежных экологических объединений.

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Евгений Шульгин
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