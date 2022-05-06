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Зеленский не увидел у России желания завершить спецоперацию

Зеленский заявил о нежелании России завершать спецоперацию на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел у России желания завершить специальную военную операцию. Его слова, сказанные во время выступления 6 мая в Британском институте международных отношений, приводит РБК.

«Сегодня 72-й день (...) [спецоперации], и мы пока не видим ее конца и не чувствуем желания российской стороны ее закончить», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский 8 мая обсудит ситуацию в республике с лидерами стран «Большой семерки». Разговор состоится в ходе онлайн-конференции.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказывался, что российские военные не станут «искусственно подгонять свои действия под какую-то дату», говоря о возможных сроках окончания спецоперации. Темпы ее осуществления зависят прежде всего от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих, добавил Лавров.

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Антон Похиляк
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