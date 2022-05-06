Зеленский обсудит ситуацию на Украине с лидерами «Большой семерки»

Зеленский 8 мая поговорит с лидерами стран «Большой семерки»

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая обсудит ситуацию в республике с лидерами стран «Большой семерки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства Германии Кристиане Хоффманн.

Разговор состоится в ходе онлайн-конференции. Стороны также обсудят другие актуальные вопросы, сообщила Хоффманн. В «Большую семерку» входят Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит еще 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине в связи с российской спецоперацией.

«Этой мерой мы говорим украинскому народу: ваша борьба — это наша борьба. Мы с вами», — заявила она.