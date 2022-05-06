В Кремле отреагировали на обвинения в краже украинского зерна

Представитель Кремля Песков назвал неправдой информацию о краже украинского зерна

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на распространяемую в Организации Объединенных Наций (ООН) информацию о краже Россией украинского зерна. Он назвал эти обвинения неправдой, передает «Интерфакс».

«Мы не располагаем информацией. Похоже на фейк, скорее, фейком и является», — заявил пресс-секретарь российского лидера, добавив, что не знает наверняка, кто в ООН выступил с подобным заявлением. По словам Пескова, очевидно, что эти люди «не удосужились проверить» данные.

Ранее директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик сообщил, что в украинских портах застряли почти 4,5 миллиона тонн зерна, их не могут вывезти из страны. Он заметил, что главная проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы.